اشتعال المنافسات في ختام بطولة العالم للدراجات اليوم

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تختتم اليوم الأحد منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي استضافتها مصر منذ الأول من سبتمبر الجاري بمضمار الدراجات الدولي بستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة سباقات تصفيات الماديسون 10 كم للناشئات، تصفيات الماديسون 15 كم ناشئين، تصفيات الإقصاء «اسكراتش 5 كم»ناشئين، الدور الأول للكيرين ناشئات، تصفيات الكيلومتر ناشئين ودور التأهيل للكيرين ناشئات.

بينما تشهد الفترة المسائية والتي تبدأ من 4:30 عصراً حتى 7:30 مساءاً إقامة سباقات نهائي الإقصاء ناشئين، الدور الثاني للكيرين ناشئات، نهائي الماديسون 20 كم ناشئات، نهائي الكيلو متر ناشئين والذي يتبعه تسليم جوائزه وحواجز الإقصاء ناشئين والماديسون ناشئات.

ثم يقام سباق تحديد المراكز من 7 لـ 12 كيرين ناشئات، يليه نهائي الكيرين ناشئات، ثم نهائي الماديسون 30 كم رجال، يتبعه بتسليم جوائز النهائين وختام البطولة.