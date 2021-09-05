كييزا قلب يوفنتوس النابض للموسم الجديد.. وخليفة رونالدو

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كشفت تقارير إيطالية خلال الساعات الماضية عن أن الجناح الإيطالي الشاب فيديريكو كييزا، سيكون محور أداء فريق يوفنتوس في الموسم الجاري، تحت قيادة المدرب المخضرم ماسيمليانو أليجري.

وتألق فيديريكو كييزا، رفقة منتخب إيطاليا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، وتم اختياره ضمن التشكيلة الرسمية للبطولة.

وبرحيل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أفادت تقارير أن كييزا سيكون النجم الجديد في كتيبة السيدة العجوز، الذي ستراهن عليه الجماهير وسيكون عنصراً مهماً في خطط المدرب أليجري.

وقالت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية إن ماسيمليانو أليجري، ينوي الدفع بفيديريكو كييزا في مركز رأس الحربة الصريح، حال اللعب بطريقة 4/4/2، ليكون كييزا في المقدمة إلى جوار باولو ديبالا، على حساب الإسباني المخضرم ألفارو موراتا.

أما في حال اللعب بطريقة 3/5/2، فسيكون فيديريكو كييزا، في وسط الملعب كجناح مهاجم، مع منحه مهاجم هجومية للتوغل في دفاعات المنافسين، وسيكون في الجهة الآخرى بمركز الجناح ديان كولوسفسكي أو خوان كوادرادو.