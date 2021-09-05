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قبول 43 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بدورات مركز التدريب بسقارة

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قبول 43 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بدورات مركز التدريب بسقارة قبول 43 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بدورات مركز التدريب بسقارة

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أعلنت محافظة بني سويف، نتيجة الاختبارات القبلية للدورات التدريبية، المُنعقدة بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والتي كان المحافظ «د. محمد هاني غنيم» قد كلف الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام بالإعلان عنها «في وقت سابق»، حيث تم قبول وترشيح 43 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.

أوضح أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة،أن إجمالي المقبولين والمرشحين للدورات التدريبية«بعد اجيتازهم للاختبارات القبلية»وصل إلى 43 متدرباً ،من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية،مشيراً إلى أنه قد تم عقد اختبارات أولية داخل المحافظة ثم عقد اختبار آخر بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة،لتقييم واختيار المتقدمين المؤهلين للالتحاق بتلك الدورات والتي سوف تعقد بمركز سقارة بداية من سبتمبر الجاري وحتى يناير 2022 ضمن خطة وزارة التنمية المحلية للعام التدريبي 2021/2022.

وطبقاً لنتيجة الاختبارات والتي أسفرت عن ترشيح 43 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للدروات التدريبية: بواقع 7 في دورة «GIS، و6 في أساسيات الحاسب الآلي، و5 في دورة اللغة الإنجليزية، و4 لدورة إعداد مدربين، و3 للجرافيك، و4 للشبكات، و4 لدورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات،و3 لدورة إعداد قادة المستقبل،و4 لدورة تحليل البيانات«SPSS«، و3 لدورة إعداد المشروعات «PMS»

المصرى اليوم

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