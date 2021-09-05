مازن أحمد يتأهل إلي نهائيات بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» بروسيا

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تأهل اللاعب مازن أحمد لاعب منتخب مصر لـ«ستريت وورك أوت» لنهائي بطولة العالم والمقامة بروسيا في فئة Free style، لينافس على أحد المراكز العشر الأولي على مستوي العالم.

وكان اللاعب أحمد جمال صعد إلى الجولة النهائية من فئة Strength صباح اليوم، ومن المقرر أن ينافس على أحد المراكز الأربعة الأوائل على مستوي العالم مساء اليوم.

وتضم البعثة 4 لاعبين هم مازن أحمد، وعبدالرحمن ممدوح، وأشرف عادل، وأحمد جمال السيد.

وتتضمن البطولة 5 فئات مختلفة هي «MEN Freestyle»، و«WOMEN Freestyle»، و«MEN Strength»، و«WOMEN Strength»، و«MEN Power».

ويشارك اللاعبان مازن أحمد وعبدالرحمن ممدوح في فئة «MEN Freestyle»، بينما يشارك اللاعب أشرف عادل في فئة «MEN Power»، ويشارك اللاعب أحمد جمال في فئة «MEN Strength».