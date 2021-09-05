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حقق لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه أربع ميداليات برونزية في بطولة البريميرليج الدولية المقامة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

ففي منافسات الكوميتيه، فازت نورسين على بالميدالية البرونزية في وزن تحت 61 كجم، كما حققت ياسمين الجويلي نفس الميدالية في وزن تحت 50 كجم، وحققت حبيبة محمد الميدالية البرونزية في وزن فوق 68 كجم.

وعلى صعيد الكاتا الجماعي، فاز لاعبو الرجال بالميدالية البرونزية في البطولة الدولية.

وستقام في وقت لاحق اليوم المباريات النهائية لبطولة البريميرليج والتي يشارك فيها العديد من لاعبينا الذين سينافسون على إحدى الميداليتين الذهبية أو الفضية.

يشارك في البطولة العالمية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة إلى 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.