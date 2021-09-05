محافظ مطروح يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80%

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اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 / 2021، بنسبة نجاح 80.4%، ونتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 66.7%، جاء ذلك بحضور عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تقدم للامتحانات الدور الثانى لامتحان الشهادة الاعدادية 1771 طالب حضر منهم 1266 طالب نجح منهم 1018 طالب بنسبة نجاح 80.4 % كما تقدم للشهادة الاعدادية المهنية 18 طالب حضر 12 طالب ونجح منهم 8 طلاب بنسبة نجاح 66.7 %.

كما تقدم ٢٠ طالب امتحان تلمذة اعدادى حضر ونجح منهم ١٩ بنسبة نجاح ٩٥%.

يذكر أن محافظ مطروح اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الاول للعام الدراسي (2020 /2021) بنسبة نجاح 86.3%، بفارق أعلى 2.3% عن العام الماضي.