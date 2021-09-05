بعد القبض عليه.. 25 فنانًا وقعوا ضحايا لـ «سمكري البني آدمين»

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أغلقت الأجهزة الأمنية، أحد مراكز العلاج الطبيعي، لإحدى الأشخاص الذي يصف نفسه بـ«سمكري البني آدمين»، وذلك لإدارته بدون ترخيص.

وبعد تفقد حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»،، تبين وقوع ما يقرب من 25 فناناً ضحايا له، قبل أن تعلن النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أمس الأول، القبض عليه، كما كشفوا تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية.

وظهر عدد من مشاهير الفن، خلال مقاطع الفيديو الذي نشرها المتهم، الذي كان يعالج خلالها الأشخاص«بالطقطقة»، من بينهم أمير كرارة، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، مي سليم، داليا مصطفى، حمو بيكا، كريم فهمي، ساندي، هبة مجدي، ريهام عبدالغفور، محمد عبدالرحمن توتا، محمد عز، ماجد المصري، أحمد كامل، حسن الرداد، هاني سعد زوج درة، محمد أنور، أحمد فهمي، المخرج محمد سامي، حارس مرمى الزمالك محمد أبوجبل، محمود العسيلي، شارموفرز، شيكو، ورانيا فريد شوقي.

وخرجت الفنانة ساندي لجمهورها ومتابعهيا، لتروي تجربتها الأليمة معه، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وقالت: «ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لو كان قطعه كنت اتشليت أو مت».

وأضافت: «منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير ياجماعة مش أي حاجة الفنانين أو الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم».