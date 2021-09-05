جولات سياحية للوفود المشاركة ببطولة العالم للدراجات

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، برئاسة الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، على تنظيم زيارات للاعبين والحكام ومسئولي المنتخبات المشاركة في البطولة لأبرز الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وذلك على هامش البطولة المقامة في مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، زار وفد من حكام ولاعبي كل من دول اليونان وليتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، منطقة أهرامات الجيزة أمس.

وجاءت هذه الزيارة في إطار حرص اللجنة المنظمة للبطولة على إطلاع الوفود والبعثات المشاركة ببطولة العالم على أبرز المعالم الأثرية المصرية.

وقام الوفد بجولة مطولة في الهرم الأكبر ومنطقتي أبوالهول والبانوراما.

و أعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بإعجاز بناء الأهرامات ونحت تمثال أبوالهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع وتمثال أبوالهول.

وتوالى اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار ترتيب زيارات الوفود المشاركة بالبطولة إلى أهم المناطق الأثرية، مع مراعاة ارتباطات أعضاء هذه الوفود بمنافسات البطولة، حيث من المنتظر أن تستمر تلك الزيارات حتى يوم غد الاثنين بعد انتهاء آخر منافسات البطولة الليلة.