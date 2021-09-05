أخبار عاجلة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جولات سياحية للوفود المشاركة ببطولة العالم للدراجات

Print
جولات سياحية للوفود المشاركة ببطولة العالم للدراجات جولات سياحية للوفود المشاركة ببطولة العالم للدراجات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، برئاسة الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، على تنظيم زيارات للاعبين والحكام ومسئولي المنتخبات المشاركة في البطولة لأبرز الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وذلك على هامش البطولة المقامة في في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، زار وفد من حكام ولاعبي كل من دول اليونان وليتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، منطقة أهرامات الجيزة أمس.

وجاءت هذه الزيارة في إطار حرص اللجنة المنظمة للبطولة على إطلاع الوفود والبعثات المشاركة ببطولة العالم على أبرز المعالم الأثرية المصرية.

وقام الوفد بجولة مطولة في الهرم الأكبر ومنطقتي أبوالهول والبانوراما.

و أعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بإعجاز بناء الأهرامات ونحت تمثال أبوالهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع وتمثال أبوالهول.

وتوالى اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار ترتيب زيارات الوفود المشاركة بالبطولة إلى أهم المناطق الأثرية، مع مراعاة ارتباطات أعضاء هذه الوفود بمنافسات البطولة، حيث من المنتظر أن تستمر تلك الزيارات حتى يوم غد الاثنين بعد انتهاء آخر منافسات البطولة الليلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة