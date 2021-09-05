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تقارير: باريس سان جيرمان ونيمار سبب جنون الميركاتو في أوروبا

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تقارير: باريس سان جيرمان ونيمار سبب جنون الميركاتو في أوروبا تقارير: باريس سان جيرمان ونيمار سبب جنون الميركاتو في أوروبا

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شنت تقارير صحفية أوروبية اليوم الأحد هجوماً عنيفاً على إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الجنون الذي أصبحت عليه سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا في السنوات الأخيرة.

ووجهت صحيفة «إل موندو» الإسبانية انتقادات لمسؤولي نادي باريس سان جيرمان، مؤكدة أنهم وراء الجنون الذي حدث في سوق انتقالات اللاعبين في السنوات العشر الأخيرة، وجعل من المعتاد سماع صفقات لاعبين بمقابل 100 أو 200 مليون يورو.

وانتقدت الصحيفة تعاقد باريس سان جيرمان مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، منذ عدة سنوات مشيرة إلى أن هذه الصفقة قد كلفت خزينة النادي الفرنسي ما يقرب من نصف مليار يورو.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة حصل على 222 مليون يورو مقابل بيع اللاعب إلى باريس في صيف العام 2017، كما يحصل اللاعب بموجب هذا الانتقال على 44 مليون يورو، سنوياً.

وقام نيمار مؤخراً بتمديد تعاقده مع العملاق الفرنسي لفترة جديدة، ليظل ضمن كوكبة نجوم الفريق الجدد وعلى رأسهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصرى اليوم

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