صحة الشرقية: جهود مكثفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

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أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هناك جهود مكثفة للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بمدارس المحافظة، أثناء أداء إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين والعاملين.

حيث قامت إدارة السن المدرسي، وإدارة صحة البيئة والفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بمتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بمدارس المحافظة، والتأكد من إرتداء الطلاب والمراقبين على الإمتحانات باللجان للكمامات، والتطهير بالكحول، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، وكذلك التأكد من النظافة العامة بها وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، والتأكد من توافر سلات لجمع القمامة والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بالإضافة إلى المرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

كما قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بالإستمرار في مواصلة أعمال التطهير اليومي المكثف، بكافة المدارس بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، منذ بداية الإمتحانات، وتم تطهير وتعقيم جميع الفصول واللجان بالمدارس، وتطهير الأسطح بالكلور بالنسب المحددة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار العمل المكثف لمتابعة الإجراءات الصحية والوقائية، حتي نهاية فترة الامتحانات للدور الثاني بشهادة الثانوية العامة، مقدماً الشكر لمدير عام الطب الوقائي، ومدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومديري إدارات السن المدرسي، وصحة البيئة، ومكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المكثفة المبذولة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.