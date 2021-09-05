أخبار عاجلة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الخطيب يهدي درع وعلم النادي الأهلي لوفد الاتحاد الدولي للكاراتيه

Print
الخطيب يهدي درع وعلم النادي الأهلي لوفد الاتحاد الدولي للكاراتيه الخطيب يهدي درع وعلم النادي الأهلي لوفد الاتحاد الدولي للكاراتيه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بإهداء درع وعلم النادي إلى وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه خلال زيارته الرسمية اليوم الأحد، إلى مقر النادي بالجزيرة.

ضم وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه، انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، واللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، والدكتور إبراهيم القناص، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا، وبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط ومحمد الدهراوي، رئيس اتحاد المصري للكاراتيه، ونائبه حسام عجور وعبدالفتاح النجار، المدير الفني لمنتخب والدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي.

وحرص الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة على الترحيب بالوفد الذي قام بزيارة رسمية إلى النادي اليوم انطلاقا من الدور الذي يلعبه الأهلي في دعم اللعبة على صعيد المنتخبات الوطنية والذي كلل مؤخرا بإنجاز تتويج جيانا فاروق نجمة منتخب مصر والنادي الأهلي في الكاراتيه بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه قام الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي باصطحاب الوفد الذي يتواجد في مصر على هامش حضور بطولة البريميرليج الدولية المقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة وذلك في جولة تفقدية داخل مقر النادي بالجزيرة، حيث حرص الجميع على النقاط الصور التذكارية مع دولاب البطولات التاريخي بالنادي، وأعربوا عن سعادتهم بزيارة النادي الأهلي صاحب الريادة العربية والإفريقية في مختلف الألعاب الرياضية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة