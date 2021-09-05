الخطيب يهدي درع وعلم النادي الأهلي لوفد الاتحاد الدولي للكاراتيه

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قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بإهداء درع وعلم النادي إلى وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه خلال زيارته الرسمية اليوم الأحد، إلى مقر النادي بالجزيرة.

ضم وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه، انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، واللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، والدكتور إبراهيم القناص، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا، وبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط ومحمد الدهراوي، رئيس اتحاد المصري للكاراتيه، ونائبه حسام عجور وعبدالفتاح النجار، المدير الفني لمنتخب مصر والدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي.

وحرص الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة على الترحيب بالوفد الذي قام بزيارة رسمية إلى النادي اليوم انطلاقا من الدور الذي يلعبه الأهلي في دعم اللعبة على صعيد المنتخبات الوطنية والذي كلل مؤخرا بإنجاز تتويج جيانا فاروق نجمة منتخب مصر والنادي الأهلي في الكاراتيه بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه قام الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي باصطحاب الوفد الذي يتواجد في مصر على هامش حضور بطولة البريميرليج الدولية المقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة وذلك في جولة تفقدية داخل مقر النادي بالجزيرة، حيث حرص الجميع على النقاط الصور التذكارية مع دولاب البطولات التاريخي بالنادي، وأعربوا عن سعادتهم بزيارة النادي الأهلي صاحب الريادة العربية والإفريقية في مختلف الألعاب الرياضية.