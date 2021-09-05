ضبط المتهمين بسرقة «استبن» سيارات النظافة من أمام ديوان عام الدقهلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من القبض على المتهم بسرقة كاوتش سيارات النظافة الجديدة بمحافظة الدقهلية والموجودة أمام الديوان العام لعرضها للمواطنين.

حيث تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من المدعو / خالد جلال البسيونى مهد منصور 52 سنة مدير إدارة المركبات والصيانة بديوان عام المحافظة، ومقيم منطقة «كفر البدماص» دائرة قسم ثان المنصورة باكتشافه سرقة عدد «5 إطارات كاتوتشوك- إستبن» بالجنوط، خاصة بسيارات تابعة لمشروع النظافه والمتوقفين ضمن عدد «١٩» سيارة أمام مبنى ديوان عام المحافظة بشارع الجيش.

شكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو، احمد محمد عبدالوهاب الحدال 30 سنة، عاطل، ومقيم شارع «سليمان الفارسي- المتفرع من شارع جمال عبدالناصر»دانرة قسم المنتزه ثان- الاسكندرية، والسابق إتهامه في عدد «٢٣» قضايا سلاح بدون ترخيص- سرقة وسائل نقل ) آخرهم القضية رقم 2339 لسنة 2018 إداري مركز بسيون «اموال عامة» مستخدما السيارة رقم «س س ر 8132» ماركة نيسان صني «مستأجرة والمملوكة للمدعو، محمود صالح عبدالمنعم سليم 32 سنة، عامل، ومقيم» نهاية شارع 57- ميامي قسم اول المنتزه- الاسكندرية.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى عبارة عن ( بندقية خرطوش عيار 12 مم تركي الصنع وعدد 6 طلقات من ذات العيار )

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس

وبارشاده عن المسروقات لدى مشتريها ويدعى، مجدى عبدالغنى خضر عطيه 32 سنة صاحب محل كاوتشوك، بعزبة الدكتور بزفتى الغربية ومقيم كفر الزيتون بمحافظة الغربية،

وتم ضبط المشترى وكذا عدد «٥» فرد كاوتشوك بالجنوط الخاصة بها «سيء النية ويعلم أنها من متحصلات جرائم سرقة».

تحرر محضر بواقعة الضبط وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى قررت حبس المتهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانونى، وإرسال حرز السلاح النارى والذخائر لقسم الأدلة الجنائية لفحصها.

سرقة استبن سيارات النظافة أمام ديوان محافظة الدقهلية

سرقة استبن سيارات النظافة أمام ديوان محافظة الدقهلية