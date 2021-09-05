وزير الداخلية يزور مركز القيادة الوطني بدولة قطر

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اطلع على تجهيزات المركز واستمع لشرح موجز عن مهامه

قام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، بزيارة لمركز القيادة الوطني Ncc بقطر.

واطلع سموه خلال الزيارة على تجهيزات المركز، واستمع لشرح موجز قدمه رئيس مركز القيادة الوطني اللواء خليفة عبدالله النعيمي، عن أبرز مهام المركز والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الزيارة إلى ما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة، متمنيًا لمنسوبيه التوفيق والسداد.