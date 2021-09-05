كلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج تنهي البرنامج التعريفي للدارسين الجدد

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تضمّن عددًا من الفقرات التي تهم الطلبة في حياتهم الجامعية

نظمت كلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج، اليوم الأحد، برنامجًا تعريفيًّا لطلابها الجدد، تضمن عددًا من الفقرات التي تهم الطلبة في حياتهم الجامعية.

جاء هذا البرنامج من خلال تجهيز مقر متكامل لاستقبالهم وتوزيع إرشادات ومطبوعات تعريفية عن الكلية والجامعة، مثل: "معرفة سبل التواصل مع رئيس القسم والمرشد الأكاديمي، ومع الجامعة أيضًا، ومعلومات عن قسم الطالب، وما هي الفرص الوظيفية لقسمه وتقديم ما يهمهم في حياتهم الجامعية".

وتتضمّن فقرات البرامج كذلك عرضًا مرئيًّا عن البرنامج التعريفي والقوانين والأنظمة في الحياة الجامعية، وآخر عن وحدة الأنشطة الطلابية، وقسم القبول والتسجيل، وغيرها من الفقرات التثقيفية عن التعليم الجامعي.

وقبل نهاية البرنامج التعريفي عقد لقاء أبويًّا مع عميد الكلية الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، رحب خلاله بالطلاب الجدد ودعاهم إلى السعي نحو تحقيق الأهداف والانطلاق بفعالية واجتهاد في إكمال مسيرتهم الجامعية، والاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها الجامعة لطلبتها من خلال المشاركة في وحدة الأنشطة الطلابية.

واختتم "الكبيري" كلمته بالدعاء لأبنائه الطلاب، راجيًا من الله لهم التوفيق والنجاح.

واختتم البرنامج بجولة تعريفية للطلاب الجدد داخل مرافق الكلية، وتوزيع الهدايا الترحيبية عليهم.