الخطيب يستقبل وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه في الأهلي

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استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه برئاسة انطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.
وضم الوفد أيضاً اللواء ناصر الرزوقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي، والدكتور إبراهيم القناص، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا، وبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط، ومحمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، ونائبه حسام عجور، وعبدالفتاح النجار، المدير الفني لمنتخب مصر، والدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي.
وحرص محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، على الترحيب بالوفد الذي قام بزيارة رسمية إلى النادي اليوم؛ انطلاقا من الدور المحوري الذي يلعبه الأهلي في دعم اللعبة على صعيد المنتخبات الوطنية والذي كلل مؤخرا بإنجاز تتويج جيانا فاروق نجمة منتخب مصر والنادي بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.
من جانبه قام الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي باصطحاب الوفد في جولة تفقدية داخل مقر النادي بالجزيرة، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع دولاب البطولات التاريخي بالنادي وأعربوا عن سعادتهم بزيارة النادي الأهلي صاحب الريادة العربية والإفريقية في مختلف الألعاب الرياضية.