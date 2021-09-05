الخطيب يستقبل وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه في الأهلي

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استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه برئاسة انطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وضم الوفد أيضاً اللواء ناصر الرزوقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي، والدكتور إبراهيم القناص، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا، وبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط، ومحمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، ونائبه حسام عجور، وعبدالفتاح النجار، المدير الفني لمنتخب مصر، والدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي.

وحرص محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، على الترحيب بالوفد الذي قام بزيارة رسمية إلى النادي اليوم؛ انطلاقا من الدور المحوري الذي يلعبه الأهلي في دعم اللعبة على صعيد المنتخبات الوطنية والذي كلل مؤخرا بإنجاز تتويج جيانا فاروق نجمة منتخب مصر والنادي بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه قام الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي باصطحاب الوفد في جولة تفقدية داخل مقر النادي بالجزيرة، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع دولاب البطولات التاريخي بالنادي وأعربوا عن سعادتهم بزيارة النادي الأهلي صاحب الريادة العربية والإفريقية في مختلف الألعاب الرياضية.