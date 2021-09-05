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المنوفية: إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة

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المنوفية: إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة المنوفية: إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة

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صرح المهندس محمد بركات، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية، بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية 1934، إذ قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنفيذ إزالة فورية لعدد 10 حالات تعدى بمساحة 1290متر بقرية منشأة أبوذكري بالوحدة المحلية بميت برة وحالة بمدينة قويسنا بمساحة ١٨٩ متر.

كما تم إزالة حاله تطوير مخالفة بناحية مصطاى بمساحة ١٧٥ متر، كما تم عمل إزالة فورية لحالة تعدى بمركز الشهداء بمساحة 50 متر، وحالتين بمساحة 80 متر بمركز بركة السبع وكذا حالة تعدى بقرية ميت الموز مركز شبين الكوم بمساحة 150متر، مؤكدا على استمرار حملات المرور وإزالة التعديات واتخاذ إجراءات حاسمة مع المخالفين.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

المصرى اليوم

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