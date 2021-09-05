تعشق التخييم والسفاري؟.. إليك 5 سيارات دفع رباعي الأفضل لك في 2021

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إذا كنت من هواة التخييم والسفر، فأنت تحتاج إلى سيارة تشاركك هوايتك المفضلة، لذلك أحرص على اختيار سيارة تتسع من الداخل لتشمل معداتك وأدوات الطهي ودراجتك وغيرها، وهنا نطرح عليك أحدث السيارات المناسبة لرحلات السفاري والقادرة على تحمل تجوالك المتكرر والذي قد يستغرق ساعات أو أيام.

ونبدأ القائمة، وفقًا للموقع الإخباري الأمريكي «us news»، بسيارة تحصل على الأعلى تصنيفًا عامنا الحالي بل وفازت بجائزة «أفضل سيارات الدفع الرباعي الهجينة والكهربائية للعائلات» في ٢٠٢١، هي تويوتا هايلاندر هايبرد ٢٠٢١، وهي تتوفر بشكل قياسي مع محركين كهربائيين ومحرك رباعي ويمكن استيعاب كمية من الوقود تصل إلى ٢.٥ لتر لإنتاج إجمالي ٢٤٣ حصان، ويساعد ناقل الحركة الأوتوماتيكي القياسي المتغير (CVT) على السير بسرعة.

تويوتا هايلاندر هايبرد 2021

تتسع سيارة «هايلاندر» لما يصل إلى ثمانية أشخاص ويوفر التكوين القياسي مقاعد جلوس تتسع لثلاثة أشخاص في كل من الصف الثاني والثالث، وينزلق الصف الأوسط ويتكئ، لتوفير مساحة للأرجل لراحة أفضل للركاب، الصفين الأوليين يتسعان ويمنحانك الراحة أكثر من الصف الثالث فهو الأضيق من حيث المساحة.

ولن تتقاتل العائلة لشحن الهواتف خلال الرحلة، فهي تمتلك ٥ منافذ لـ«USB»، وشاشة تعمل باللمس مقاسها ٨ بوصات، ولديها مساحة تخزين واسعة تبلغ 84.3 قدمًا مكعبًا مع طي جميع الصفوف الخلفية الثلاثة، أما مع استعمال الصفوف الثلاثة تشمل السيارة مساحة تخزين تصل إلى 16 قدمًا مكعبا.

تأتي السيارة بمحرك V6 بقوة 295 حصان في حين أن هذه ليست أكثر سيارات الدفع الرباعي قوة في فئتها إلا أنها تقدم تسارع حاد من نقطة التوقف ويمكنك أيضا الوصول إلى سرعات أعلى بسهولة، بفضل ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات الذي يعمل بسلاسة. وحصلت على تصنيف ٨.٢ من ١٠ وحول قدرتها على سلامة السائق والكاب حصلت على ٩.٥ من ١٠، حسب الموقع الإخباري، كما أنها قادرة على سحب قارب أو مقطورة في طريقك، لأنها تسحب ما يصل إلى ٣٥٠٠ رطل.

والسيارة التالية، هوندا أوديسي 2020 ورغم أن هناك نسخة جديدة من السيارة عامنا الحالي، لكن يبدو أن تلك السيارة لا تزال تحمل مميزات تبقيها صامدة وسط المنافسة مع السيارات الأحدث، فحصلت على تقييم عال ٨.٩ من ١٠، ويجدها الموقع شاحنة «الميني فان» المصنفة رقم «١» لديهم، تأتي بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 280 حصاناً ينتج 262 رطلاً من عزم الدوران، ويقوم ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 10 سرعات بإجراء تحولات نظيفة، كما يمكنها أيضًا سحب ما يصل إلى 3500 رطل كحد أقصى.

هوندا أوديسي 2020

تتسع لـ٨ أشخاص وتحتوي على شاشة عرض ٥ بوصات وتضم مكبرات صوت، وما يميزها احتوائها على مكنسة كهربائية تساعد الآباء أو سائق السيارة التخلص من النفايات وبقايا الأطعمة خلال الرحلة، ولا تحتوي السيارة مساحة جيدة للتخزين، وعوضًا عنها تشمل مقصورة مريحة وفسيحة.

وتحتل السيارة تويوتا راف ٤ برايم موديل ٢٠٢١، المرتبة الثالثة في تصنيف سيارات الدفع الرباعي الهجينة والكهربائية، يتم دمج محرك البنزين مع محركين كهربائيين بإجمالي 302 حصان، يستغرق الأمر ما يصل إلى ست ثوان للوصول إلى 60 ميلاً في الساعة من التوقف.

تويوتا راف 4 برايم موديل 2021

ويمكن للسيارة السفر بحد أقصى 42 ميلاً باستخدام الطاقة الكهربائية فقط قبل أن يتولى محرك البنزين زمام الأمور، ويستغرق الشاحن الموجود بالسيارة حوالي 12 ساعة لشحن السيارة بجهد 120 فولت، ومع شحن بجهد ٢٤٠ فولت يستغرق الشحن الكامل ما بين 2.5 و4.5 ساعات.

وتحتوي على مقاعد مريحة لما يصل إلى خمسة أشخاص، وهناك مساحة واسعة في كلا صفي المقاعد، لذلك بغض النظر عمن يجلس في المكان، سيكون لديه مساحة مناسبة للأرجل، كما أنها متطورة تكنولوجيًا وتشمل شاشة بمقاس ٨ بوصات. ومع طى المقاعد بشكل مسطح تتيح مساحة لحمل أغراضك وتصل المساحة بحد أقصى إلى 63.2 قدم مكعب، وتحصل على تقييم عال ٩.٨ من ١٠، تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم في 5.7 ثانية فقط وهو ثاني أسرع توقيت في تشكيلة سيارات «تويوتا» بعد سيارة «سوبرا» الرياضية.

وتأتي من بعدها سيارة «جيب رانجلر أنلمتيد» ٢٠٢١، فإذا كانت رحلتك على الطريق تتطلب منك الابتعاد عن الطرق غير الممهدة، فإن «جيب رانجلر» هي السيارة المناسبة لك، حيث تتميز بعدد من خيارات المحركات التي تناسب احتياجاتك، وفي حالة كنت تبحث عن أكثر سيارة تقتصد الوقود ستجدها هي الأفضل، حسب الموقع الأمريكي، فإن جيب تقدم محرك ديزل توربو بقوة 260 حصانا وهجينا بقوة 375 حصانا، وتحصل على تقييم ٧.٦ من ١٠.

جيب رانجلر أنلمتيد 2021

تتسع السيارة لخمسة مقاعد، لكن لا يحتوي الصف الثاني على أكبر مساحة للساقين، لذلك قد يشعر البالغون بقليل من الضغط، وما يزيدها تميزًا هي كونها واحدة من أعلى سيارات الدفع الرباعي ذات السعة الجيدة التي تمنحك القدرة على حمل الكثير من الأغراض، فتتيح مساحة 72.4 قدم مكعب لك، ويُعد التصميم الداخلي لسيارة جيب مناسبًا لمن لديهم أسلوب حياة مليء بالمغامرات، حيث تم صناعتها بمواد متينة ومقاومة للماء، وهي متطورة تكنولوجيًا وتشمل شاشة ٧ أو ٨.٤ بوصات، ومعدل الآمان في السيارة يصل إلى ٨.٣ من ١٠.

والسيارة الخامسة، هي سوبارو أوتباك، تتضمن شاشتين تعملان باللمس مقاس 7 بوصات والثانية مقاس 11.6 بوصة، منفذين USB خلفيين، و«ستيريو» بستة مكبرات صوت، تحتوي على مقصورة جذابة، وتستوعب خمسة ركاب، ولا تتناسب السيارة مع الطرق غير الممهدة والوعرة على عكس السيارة «جيب رانجلر»، وتمتلك محرك رباعي يساعدها على السير بسرعة وهو ١٨٢ حصانا، ومع طي الصف الخلفي للمقاعد ستحصل على مساحة تصل تصل إلى 75.7 قدمًا مكعبة، وتحصل على تقييم للآمان ٩.٨ من ١٠ وتقييمها العام ٨.٢ من ١٠.