محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشارع صبري أبو علم بشبين الكوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع صبري أبوعلم بمدينة شبين الكوم، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ وتسريع معدلات الأداء، يأتي هذا في إطار جولاته اليومية والميدانية لمتابعة كافة مشروعات البنية التحتية، رافقه خلالها الاستاذ سمير عتريس رئيس حى غرب، المستشار الهندسي للمحافظة.

حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع على الطبيعة، تنفيذ شركة الإنتاج الحربي، وتم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاعات مياه الأمطار وجاري تركيب بلاط الإنترلوك على جانبي الطريق بعد الإنتهاء من أعمال الرصف.

وخلال الجولة وجه المحافظ إستبدال كشافات الأعمدة الديكورية بكشافات أخرى ليد جديدة، موجهاً بتوحيد كافة الجهود وتكثيف الأعمال للإنتهاء من التطوير في أقرب وقت مع مراعاة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الرصف.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومي والميداني بالشارع ومتابعة أعمال التطوير بكافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة التواصل المستمر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.