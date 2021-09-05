إطلاق اسم خالد جلال على الدورة السادسة من «مسرح الجنوب»

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أعلنت مؤسسة س للثقافة والابداع المنظمة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب اطلاق اسم المخرج المسرحى الكبير خالد جلال على الدورة السادسة من المهرجان والتى سيتم تنظيمها خلال الفترة من 23: 28 فبراير 2022 بمحافظة الاقصر .

قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان انه يسعدنا اطلاق اسم المخرج الكبير خالد جلال على الدورة السادسة من المهرجان لما له من دور كبير في دعم وتنمية شباب المسرحيين وخاصة شباب الاقاليم الذين يعتبرونه مثلهم الاعلى ويحلمون بالتدريب على يديه والعمل معه .

واضاف ان المخرج الكبير خالد جلال سيقدم خلال فعاليات المهرجان ورش عمل لشباب الجنوب والتى يعتبرونها اكبر جائزة حيث سيتم الاعلان عن تفاصيلها قريبا.

واشار إلى ان الدورة السادسة تتضمن ثلاث برامج رئيسية وهى المسابقة الرسمية ( مسرح العلبة ) وعروض مسرح الشارع وكذلك عروض الحكى بالاضافة إلى باقى الفعاليات الرئيسية مثل ورش التدريب في مختلف مجالات المسرح وعروض الاراجوز والعرائس واتوبيس الحكى الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الدورة الخامسة في اسيوط وايضا برنامج حكاوى القهاوى الذي يعتمد على الفن الشعبى ويقام في المقاهى الشعبية في الاقصر .

يذكر ان ادارة المهرجان قد اطلقت استمارة المشاركة وشروط الدورة السادسة واهمها ان يكون العرض من التراث والموروثات الشعبية أو قضايا المراة ولا تقل مدته عن 30 دقيقة ولا تزيد عن 60 دقيقة واخر موعد لاستقبال العروض المشاركة 30 نوفمبر المقبل .