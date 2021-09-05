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غدًا.. تطعيم طلاب جامعة كفرالشيخ ضد كورونا

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غدًا.. تطعيم طلاب جامعة كفرالشيخ ضد كورونا غدًا.. تطعيم طلاب جامعة كفرالشيخ ضد كورونا

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أعلنت جامعة كفر الشيخ في بيان اعلامي لها عن بدء تطعيم طلاب الجامعة ضد فيروس کورونا المستجد اعتبارا من باكر الاثنين في تمام الساعة التاسعة صباحا وذلك بعيادات الكليات الموضحة بالجدول المعلن.

واضافت في بيانها الإعلامي أنه يجب على طلاب الجامعة الالتزام بمواعيد ومكان التطعيم الخاص بهم، وستكون عملية تطعيم الطالب على النحو التالي:

التسجيل على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط Egcovac.mohp.gov.eg وذلك قبل ميعاد التطعيم.

يقوم الطالب باختيار «فئات أخرى» ثم اختيار مركز التطعيم الخاص ب «جامعة كفر الشيخ» من الخانة الخاصة بالمركز الذي يرغب التطعيم به واختيار «طالب جامعي» في الخانة الخاصة بالوظيفة.

يجب على الطالب مراعاة الدقة الشديدة في تسجيل البيانات.

بعد الانتهاء من التسجيل على موقع وزارة الصحة الحصول على رقم التسجيل وهو مكون من ۲۰ رقم.

يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الخاصة بطلب اللقاح ويقوم الطالب بكتابة رقم التسجيل المكون من ۲۰ رقم على الاستمارة.

يتم التوجه النقطة اللقاح لتلقي اللقاح.

ملاحظة
١- على الطلاب الذين تم تطعيمهم خارج الجامعة إحضار ما يفيد حصولهم على التطعيم.
٢- الطلاب المستجدين والمرشحين للعام الجامعي الجديد سيتم تطعيمهم باللقاح أثناء إجراءات الكشف الطبي.

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