أخبار عاجلة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

التدريب التقني وجامعة الفيصل توقعان مذكرة تفاهم في المجالات التدريبية والتطبيقية

Print
التدريب التقني وجامعة الفيصل توقعان مذكرة تفاهم في المجالات التدريبية والتطبيقية التدريب التقني وجامعة الفيصل توقعان مذكرة تفاهم في المجالات التدريبية والتطبيقية
وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة الفيصل بالرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة.

وقع مذكرة التفاهم رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

وأوضح رئيس جامعة الفيصل آل هيازع أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من توجيهات وزير التعليم بمد جسور التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة، ودعم سياسات التكامل بينها، وفق رؤية المملكة 2030، مضيفا أن التعاون بين التدريب التقني وجامعة الفيصل سيسهم في تبادل الخبرات وتعزيزها في المجالات التدريبية والتطبيقية بين الجانبين خصوصاً في التخصصات التي يحتاجها طلاب الجامعات والمؤسسة، ومن ثم سوق العمل في المملكة، مشيراً إلى أن مدة هذه الاتفاقية 3 سنوات ميلادية، وتجدد لمدة أو مدد مماثلة بموافقة الطرفين.

من جهته، قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك مع جامعة الفيصل للإشراف والمتابعة على تنفيذ التعاون، والبدء بإعداد الخطط التنفيذية وفق برنامج زمني محدد، منوها بتميز وتطور جامعة الفيصل على المستوى المحلي والدولي.

وبيّن الفهيد أن المؤسسة وقعت مذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات ، للتعاون في المجالات التدريبية والتقنية وتبادل الخبرات، إضافة إلى اتفاقيات مع الجهات الحكومية في مجالات عديدة أبرزها تقنية المعلومات، واتفاقيات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر