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انقلاب ميكروباص في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

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انقلاب ميكروباص في ترعة الإبراهيمية ببني سويف انقلاب ميكروباص في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

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أصيب أمين شرطة وخفير، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، بالقرب من قرية منشاة عاصم التابعة لمركز بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية منشاة عاصم التابعة لمركز بنى سويف ووجه على الفور بسرعة استخراج السيارة ونقل المصابين إلى المستشفى.

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية بأن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وتبين أن الحادث اسفر عن اصابة اشرف الساعى عبدالعزيز 44سنة نزلة الزاوية غفير نظامى وفى غيبوبة تامة والمصاب الثانى جمال ابراهيم سيد 59 سنة من قرية صفط راشين مساعد شرطة مصاب بجروح وبتر بعقلة صابع اليد اليمني.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات، فيما تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطريق.

المصرى اليوم

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