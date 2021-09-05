محافظ قنا يستقبل وفدا من مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات حياة كريمة

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استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح الأحد وفدا من أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء برئاسة المهندس هيثم مازن، بهدف متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ورصد أهم التحديات التي تعترض انتظام سير العمل بتلك المشروعات، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والعميد وليد عطالله ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على متابعة مشروعات حياة كريمة بقنا والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز الخمسة المستهدفة .

وفد مجلس الوزراء بقنا

وأوضح محافظ قنا أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصفتها المسئولة عن تنفيذ مشروعات حياة كريمة لضمان تنفيذها بصورة لائقة تتوافق مع رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروعات التي تم البدء في تنفيذها ضمن أعمال المبادرة تسير وفقا لمعدلات التنفيذ المقررة لها .

وفد مجلس الوزراء بقنا

وأضاف الداودي بأن هناك بعض التحديات التي تم طرحها من قبل الجهة المنفذة تمهيدا لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء وتم وضع الحلول اللازمة لها، موجها المسئولين بضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة يتم تحديثها اسبوعيا عن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل مواجهتها.

وفد مجلس الوزراء بقنا

من جانبه أوضح العميد وليد عطالله المشرف على متابعة مشروعات حياة كريمة بقنا أنه من المستهدف تنفيذ ٦٩٠ مشروع في قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحى- التربية والتعليم- الغاز الطبيعى- الإتصالات- الصحة- الشباب والرياضة- الكهرباء- الطرق- مجمعات الخدمات- المجمعات الزراعية- التضامن الإجتماعى ) مشيرا إلى أنه تم البدء بالفعل في الأعمال الإنشائية لعدد ١٥٨ مشروع وجارى البدء في المشروعات المتبقية مقدما شكره للأجهزة التنفيذية بالمحافظة على دعمهم الكامل وتذليلهم لكافة العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات .

يُذكر أن وفد أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء سوف يتفقد المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها بمحافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة خلال الفترة من اليوم الأحد، حتى الثلاثاء المقبل لمتابعة معدلات تنفيذها وتحديد المعوقات وإعداد تقرير مُفصل بشأنها وتسليمه لرئاسة مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها يأتى ذلك في اطار حرص الحكومة على إنجاز المشروعات في مواعيدها المقررة تمهيدا لدخولها الخدمة ومن ثم تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمه للمواطنين بقرى الريف المصرى .