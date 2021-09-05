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أجرى الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، جولة تفقدية بمنطقة وعظ القاهرة اليوم ،الأحد، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى انتظام المنطقة والوقوف على تنفيذ الخطة الصيفية في الأماكن المستهدفة داخل القاهرة الكبرى.

والتقى الأمين العام خلال جولته بمدير منطقة وعظ القاهرة ورافقه في هذه الجولة الشيخ ياسر الفقي ،أمين عام اللجنة العليا للدعوة بالمجمع، لبحث الاستفادة الكاملة من خلال الخطة الصيفية والوقوف على إيجابياتها للإيفادة منها في استراتيجية المجمع السنوية ورؤيته في مجال الدعوة، والتركيز على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًا في حياتهم.

وأكد عيّاد، على الدور المهم الذي يقع على وعاظ وواعظات الأزهر وواجبهم تجاه وطنهم ومجتمعهم مطالبًا بالعمل على مزيد من التوعية وبث روح الأمل في الشباب والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، وضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعي بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته، والتأكيد على أهمية دور المرأة الحالي والمستقبلي لإعداد جيل قادر على تحمل المسئـولية في بناء الوطن، والتحذير من الدعوات التي تهمش دور المرأة.



أمين "البحوث الإسلامية" يتابع نتائج خطة التوعية الصيفية بمنطقة وعظ القاهرة