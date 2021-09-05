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غرفة صناعة الملابس: تدريب 150 مصنعا على زيادة الإنتاج والتصدير

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غرفة صناعة الملابس: تدريب 150 مصنعا على زيادة الإنتاج والتصدير غرفة صناعة الملابس: تدريب 150 مصنعا على زيادة الإنتاج والتصدير

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سلمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات شهادات اجتياز التدريب للمصانع، حيث جري تدريب 150 مصنع منهم 53 مصنع على التصدير خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات، إن الغرفة خلال الشهور الماضية دربت 150 مصنع لرفع الكفاءة لديهم وتأهيلهم للتعامل مع متغيرات الأسواق، وتدارك ما يتطلبه السوق الخارجي أيضا.

وأشار عبدالسلام خلال تسليم الشهادات على المصانع التي جرى تدريبها، إلى استمرار غرفة صناعة الملابس الفترة القادمة في توسيع دائرة التدريب والتأهيل للمصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة انتاجياتهم وكذلك مساعدتهم على الارتقاء بجودة الإنتاج والصادرات.

وأكد عبدالسلام أن سوق صناعة الملابس الجاهزة في البلاد تطور بصورة كبيرة جدا وأصبح يغطي 80% من الاحتياجات المحلية و20% فقط للاستيراد وهذا إن دل يؤكد قدرات الصناعة الوطنية على تلبية الاحتياج الداخلي بل والاتجاه نحو التصدير بحجم صادرات سنوية تتخطي 1.5 مليار دولار

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