«المحافظين» يطالب الدولة بالتصدي لعصابات الهجرة غير الشرعية

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قال عمرو الشريف الأمين العام المساعد لحزب المحافظين أن الهجرة غير الشرعية شبح يهدد الشباب المصري بعد استغلال عصابات متخصصة في الهجرة غير الشرعية لسوء الأوضاع الاقتصادية والتربح من الشباب في مقابل توفير فرص سفر لهم للدول الأوربية، مشيرا إلى أن واقعة مصرع 11 شابا من المنصورة بمحافظة الدقهلية في حادث غرق مركب استقلوه في رحلة هجرة غير شرعية من ليبيا إلى إيطاليا، يقتضي من الأجهزة الأمنية التصدي لمثل هذه العصابات المنتشرة على مستوي الجمهورية.

وأضاف الشريف في بيان له أنه في الوقت الذي تعاني منه كافة دول العالم من تردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة وباء كورونا، نشطت عصابات الهجرة غير الشرعية بعد اختفائها خلال فترة الثمانينات والسبعينات بسبب فتح الدول العربية أبوابها للعمالة المصرية في كل من ليبيا والعراق وباقي دول الخليج، لكن مع إغلاق الدول العربيه فترة التسعينيات والألفينيات بسبب الازمات السياسيه والاقتصاديه والحروب ورجوع العماله المصريه نشطت عصابات الهجرة غير شرعية التي تربحت من معاناة المواطنين الذين ضربتهم الأزمات الاقتصادية وأصبحت تجارة رائجة ولم يتحرك النظام في وقتها للقضاء عليها أو الحد منها وأصبحت العصابات تتاجر في أرواح المواطنين مستغلين الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن وخصوصا في الريف المصري.

ولفت الشريف إلى أنه وبعد استراحة قصيرة خلال العامين الماضيين عادت عصابات التربح من معاناة المواطنين مرة أخرى وذلك بعد إطلاق مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري ولكن السؤال هو كيف تكون حياة كريمة بدون أن يوجد فرصة عمل للمواطن تكفل له حياة كريمة من خلال إنشاء المصانع وجذب الاستثمارات الخارجية والتوسع بها في كل محافظة وقرية.

وطالب الشريف الحكومة أن تقوم باستغلال الأيدي العاملة المصرية التي عادت من الدول العربية خلال العامين الماضيين لحمايتهم من خطر الهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة أن تكون الحياة الكريمة التي أطلقتها الدولة المصرية بتوفير فرص عمل حقيقية للمواطن المصري وليس مجرد منح أو مبالغ مالية تعطي لمن يحتاج فبدلا من إعطاء المواطن مال من الأولى أن يتم تشغيله في وظيفة أو مهنة وهي التي ستكفل له حياة كريمة.