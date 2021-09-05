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بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. رئيس جامعة بنها يتفقد إنشاء مركز تدريب وإبداع الرقمية

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بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. رئيس جامعة بنها يتفقد إنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. رئيس جامعة بنها يتفقد إنشاء مركز تدريب وإبداع الرقمية

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تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الأحد، أعمال بدء إنشاء مركز تدريب وإبداع الرقمية والجاري إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال التنفيذ وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة.

وقال «الجيزاوي»، إن مركز الإبداع الرقمي الجاري إنشاؤه بالجامعة يأتي في اطار تفعيل البروتوكول المشترك بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وفي إطار المبادرة الرئاسية الخاصة بمجتمعات التدريب والإبداع التكنولوجي، واستراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي، وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال بالجامعات المصرية ، مؤكدا ان المركز سوف يقدم خدماته لطلاب جامعة بنها والخريجين ومجتمع القليوبية

من جانبه اكد الدكتور محمد سعيد ان مشروع مركز تدريب وابدع مصر الرقمية يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتكون من ارضى و3 أدوار بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وكانت جامعة بنها قد وقعت بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات لانشاء مركز تدريب وابداع مصر الرقمية تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات المصرية في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل.

كما أن محاور العمل الأساسية الخاصة بإنشاء المركز تتمثل في استشارات المسارات المهنية، برامج تدريبية تقنية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، إتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، دعم أعمال العمل الحر، دعم مهارات الإبداع وريادة الأعمال، إتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة.

المصرى اليوم

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