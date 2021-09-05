تغريم «جماعة داعش ليبيا» 3 ملايين جنيه مع وضع 7 متهمين تحت المراقبة الشرطية

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بتغريم جماعة داعش ليبيا التي ينتمى اليها المتهمون ب«التخابر مع داعش»مبلغ قدره 3ملايين جنيه ،كما قررت وضع 7 متهمين الصادر ضدهم أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات

كانت محكمة الجنايات قضت منذ قليل بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا، كما قضت بمعاقبة 3 أخرين بالسجن المؤبد و4 أخرين بالسجن المشدد 15 عاما والزام المحكوم عليهم بالخضوع لدورات التأهيل مع إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية طبقا لنص القانون رقم 8 لسنه 2015 في اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية والانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.

كان النائب العام أحال 10 متهمين بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع، التابعة لها بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، ووقعت الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.