«فرستابن» الأسرع بالتجارب الحرة الأخيرة في سباق جائزة هولندا الكبرى

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نجح الهولندي الشاب ماكس فرستابن، سائق فريق رد بول، في التفوق على جميع منافسيه في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات والتي تنطلق اليوم الأحد.

وهتف 70 ألف مشجع دعما لفرستابن عندما سجل أسرع زمن وهو دقيقة واحدة و09.623 ثانية، كما احتل الفنلندي فالتيري بوتاس وزميله البريطاني لويس هاميلتون سائقا مرسيدس بطل العالم المركزين الثاني والثالث على الترتيب بفارق 0.556 ثانية و0.794 ثانية.

من جانبه، علق الألماني نيكو روزبرج بطل العالم في 2016 قائلا عبر شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية «أداء ماكس هائل.. الأداء كان رائعا. ثقته بنفسه مميزة للغاية».

وسجل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول الثاني رابع أسرع زمن في الجولة.

وبعد 12 جولة من سباقات الموسم الحالي ينفرد هاميلتون بطل العالم سبع مرات بصدارة الترتيب العام لقائمة السائقين متفوقا بثلاث نقاط على فرستابن (23 عاما) قبل إقامة أول سباق في هولندا منذ 36 عاما.

وتعرض الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، لحادث خلال الجولة، حيث فقد السيطرة على السيارة التي اصطدمت عقب ذلك بالحواجز عند المنعطف الثالث لتخرج الأعلام الحمراء.

وقال السائق الإسباني بعد ذلك «آسف يا رفاق لا أعرف ما الذي حدث».

وشارك في الجولة السائق البولندي المخضرم روبرت كوبيتسا كبديل لسائق ألفا روميو الفنلندي كيمي رايكونن المصاب بكورونا.

واحتل كوبيتسا المركز 19 وقبل الأخير بينما احتل زميله أنطونيو جيوفيناتسي المركز 15.

في السياق ذاته، ارتكب الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، مخالفة قد تتسبب في فرض عقوبة عليه خلال سباق الجائزة الكبرى الهولندي، حيث استدعى مراقبو السباق، فيرستابن، أمس السبت، حيث يواجه تهمة التجاوز المحظور خلال التجارب الحرة.

وكان فيرستابن قد تجاوز الكندي لانس سترول سائق فريق أستون مارتين خلال التجربة الحرة الثانية أمس أول الجمعة، رغم رفع الرايات الحمراء، وقد يمثل ذلك خرقا للقواعد.

وفي حال قرر المراقبون أن المخالفة تستوجب العقوبة، قد يعاقب فيرستابن بالتراجع عدة مراكز لدى الانطلاق في سباق هولندا، الذي يشكل المرحلة الثالثة عشر من منافسات بطولة العالم هذا الموسم.

ويحتل فيرستابن، المركز الثاني في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم خلف البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وفي حالة تلقي عقوبة، ستكون ضربة موجعة للسائق الهولندي في السباق الذي يقام في بلاده، حيث إن التجاوز على مضمار زانتفورت يعد صعبا للغاية.