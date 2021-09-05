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بعد 10 سنوات زواج اكتشف الخيانة بالصدفة.. اعترافات موظف قتل زوجته بإمبابة

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بعد 10 سنوات زواج اكتشف الخيانة بالصدفة.. اعترافات موظف قتل زوجته بإمبابة بعد 10 سنوات زواج اكتشف الخيانة بالصدفة.. اعترافات موظف قتل زوجته بإمبابة

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“خليتها نايمة ودبحتها بالسكين وشقيت بطنها لنصين، وبعدين شيلت الجثة ورميتها في الشارع فهي كانت خاينة وتستاهل.. تلك هي اعترافات موظف متهم بقتل زوجته في إمبابة أمام جهات التحقيق وصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا، من الأهالي بالعثور على جثة سيدة ملقاة بشارع البصراوي بمنطقة إمبابة، وبتفريغ الكاميرات تمكن ضباط المباحث من تحديد هوية المتهم، وتبين أن زوج المجني عليها وتم القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وقال المتهم بعد 10 سنوات جواز اكتشفت أن زوجتي خاينة، مؤكدا أثناء إجراءه مكالمة هاتفيه من علي تليفونها بالصدفة اطلع علي الرسائل بينها وبين شاب تعرفت عليه من مواقع التواصل الاجتماعي ونشبت بينها علاقة غير شرعية، فقرر قتلها والتخلص من جثتها في الشارع.

ووجهت النيابة العامة للزوج تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وطالبت ضباط مباحث إمبابة استكمال التحريات في الواقعة.

الاسلحة البيضاء - صورة أرشيفية

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المصرى اليوم

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