★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

داعب الجابوني ماليك إيفونا نجم هجوم الأهلي السابق، زميله السابق في صفوف الأحمر أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة ومنتخب مصر الأول.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الجابوني، مساء اليوم الأحد بمنافسات الجولة الثانية من تصفيات المرحلة الأولى المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب إيفونا لزميله السابق في الأهلي أحمد حجازي عبر تويتر: «أنت محظوظ اليوم لأنني سأغيب عن المباراة»، في دعابة منه قبل مباراة المنتخبين الليلة.

وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف على حساب نظيره الأنجولي في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات.