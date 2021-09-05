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إيفونا يداعب مدافع منتخب : «أنت محظوظ.. لن أواجهك الليلة»

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إيفونا يداعب مدافع منتخب مصر: «أنت محظوظ.. لن أواجهك الليلة» إيفونا يداعب مدافع منتخب : «أنت محظوظ.. لن أواجهك الليلة»

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داعب الجابوني ماليك إيفونا نجم هجوم الأهلي السابق، زميله السابق في صفوف الأحمر أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة ومنتخب الأول.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الجابوني، مساء اليوم الأحد بمنافسات الجولة الثانية من تصفيات المرحلة الأولى المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب إيفونا لزميله السابق في الأهلي أحمد حجازي عبر تويتر: «أنت محظوظ اليوم لأنني سأغيب عن المباراة»، في دعابة منه قبل مباراة المنتخبين الليلة.

وفاز المصري بهدف نظيف على حساب نظيره الأنجولي في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات.

المصرى اليوم

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