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هجوم عنيف على لابورتا: أضاع ميسي ولا يحترم كومان ورموز برشلونة

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هجوم عنيف على لابورتا: أضاع ميسي ولا يحترم كومان ورموز برشلونة هجوم عنيف على لابورتا: أضاع ميسي ولا يحترم كومان ورموز برشلونة

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شن تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد هجوماً عنيفا على رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، في ظل تراجع النادي على يديه في الفترة الأخيرة، وفشله في الاحتفاظ بأهم نجم في تاريخه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميس، فضلاً عن ميركاتو متواضع على صعيد الانتقالات الصيفية.

وشن الإعلامي الرياضي الإسباني مارسيل يورينتي، هجوماً عنيفاً على خوان لابورتا، واتهمه بعدم احترام رموز برشلونة، وكذلك عدم الوفاء للوعود التي قدمها للجماهير بشأن ليونيل ميسي، كما أكد أنه لا يكن الاحترام للهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة.

وقال مارسيل يورينتي، في تصريحات مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: على لابورتا أن يحترم رموز برشلونة بشكل أكبر، لقد وعد ميسي بالتجديد، وجعله يعتقد أن الاتفاقية قد اكتملت، وفي اليوم الأخير أغلق باب النادي ببرود غير مستحق لأهم لاعب في تاريخ النادي الكتالوني، مصيباً الجماهير بحسرة كبيرة، بعدما وعدهم ببقائه.

وكان ميسي قد رحل عن برشلونة هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وتابع مارسيل: في الميركاتو الشتوي، تم فرض الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، على خوان لابورتا، وفي عدم احترام كامل للمدير الفني رونالد كومان، التقى خوان لابورتا مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، ودعمه بقوة وأعلن للصحافة أن برشلونة لا يزال يثق به، وذلك بعدما كان قبلها كومان قد أعلن لوسائل الإعلام أن أومتيتي خارج حساباته في الموسم الجديد، ولا يريده في برشلونة.

وأضاف يورينتي، المذيع الشهير في القناة السادسة الإسبانية، والناقد الرياضي المعروف: «رونالد كومان، أسطورة كبيرة، ولكنه مثل ميسي، تلقى الإهانة من الرئيس خوان لابورتا، لقد قلل من شأنه بإخباره أنه لم يكن مدربه المفضل، لتدريب البارسا، وبعد عدم العثور على مدير فني جديد أفضل منه، انتهى به الأمر بالعفو عنه، واستمر الهولندي على رأس الجهاز الفني للبارسا».

المصرى اليوم

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