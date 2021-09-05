بمن فيهم أوباميانج .. محمد صلاح أغلى من كل لاعبي منتخب الجابون

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يقود محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عند التاسعة مساء اليوم الأحد، المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في المباراة المهمة أمام نظيره منتخب الجابون، ضمن الجولة الثانية من التصفيات القارية الإفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في الجولة الأولى من التصفيات على نظيره منتخب أنجولا، يوم الأربعاء الماضي، بهدف للاشيء، من ركلة جزاء نفذها محمد مجدي أفشة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، أن القيمة السوقية لنجم منتخب مصر محمد صلاح تبلغ حالياً 100 مليون يورو، وهو أعلى من القيمة السوقية لكل لاعبي منتخب الجابون بمن فيهم بيير إيميريك أوباميانج، قائد منتخب الجابون وفريق آرسنال الإنجليزي.

ووفقاً لما تم نشره تبلغ قيمة لاعبي منتخب الجابون نحو 66 مليون يورو، منها نحو 25 مليون يورو، هى القيمة السوقية حالياً لمهاجم المدفعجية المميز.