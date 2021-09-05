"الجوهري": اتفاقيات غرفة جازان وبنك التنمية لتمويل 74 مشروعًا

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بأكثر من 20 مليون ريال في جميع محافظات المنطقة

أكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن الأرقام التي كشف عنها بنك التنمية الاجتماعية والناتجة عن اتفاقيات مشتركة بين الغرف السعودية وبنك التنمية، تؤكد أن قيادة المملكة منحت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا كبيرًا في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وأضاف الدكتور الجوهري أن رؤية 2030 قدمت اهتمامًا بالغًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي، وصولًا إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، بالإضافة إلى المنافسة مع دول مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم "G20".

وأشار الجوهري إلى أن غرفة جازان حصدت المركز الأول في مؤشر الاتفاقيات بين مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالغرفة وبنك التنمية؛ حيث قدم البنك تمويله لـ74 مشروعًا في منطقة جازان، بقيمة قدرت 209400000 ريال، مضيفًا أن المركز يعمل على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع ونشر ثقافة العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.

وقال الجوهري: إن تمويل بنك التنمية الاجتماعية شَمِل 8 برامج تتضمّن: "تمويل مشاريع الاختراع، ومشاريع التميز، والمشاريع القائمة، وتمويل المشاريع الناشئة، والتوطين، وأسس، وعائد، والتقنيات الناشئة"، بالإضافة إلى البرامج التي تواكب رؤية 2030؛ مما أسهم في صعود ترتيب غرفة جازان للمركز الأول في اتفاقيات الغرف السعودية وبنك التنمية إلى المركز الأول، مؤكدًا أن غرفة جازان تعمل على تنفيذ خططها الاستراتيجية، وإطلاق برامجها المتنوعة؛ لترجمة رؤية 2030 فيما يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع؛ عن طريق دعم الابتكار، وتسهيل إجراءات الأعمال، وتمكين النمو، وتطوير القدرات، وخلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع محافظات منطقة جازان، عن طريق دعم ريادة الأعمال من الاتفاقيات والاستشارات والدراسات وذلك لتحقيق أعلى المستويات.

ولفت الجوهري إلى أنه جرى تمويل 74 منشأة، بقيمة مالية قاربت 21 مليون ريال، توزّعت في قطاعات التعليم من خلال مراكز التدريب والترفيه والتسلية، والمطاعم والكافيهات، ومحالّ الورد، واستوديوهات التصوير، كما شملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب محافظات منطقة جازان، وأن النساء حصدن النسبة الأعلى عن الرجال في المشروعات الممولة من البنك.