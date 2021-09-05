«الجنايات» تلزم 7 متهمين بـ«التخابر مع داعش» بالخضوع لدورات تأهيل وإدراجهم بـ«القوائم الإرهابية»

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ألزمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بخضوع 7 متهمين عاقبتهم المحكمة بالسجن المؤبد والمشدد 15 عامًا لدورات التأهيل مع إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية طبقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 في اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

كانت محكمة الجنايات قضت منذ قليل بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا، كما قضت بمعاقبة 3 آخرين بالسجن المؤبد و4 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق 3 متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

كان النائب العام قد أحال 10 متهمين بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع، التابعة لها بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، ووقعت الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.