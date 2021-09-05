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الإعدام لـ3 متهمين والمؤبد والمشدد لـ7 آخرين بـ«التخابر مع داعش»

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الإعدام لـ3 متهمين والمؤبد والمشدد لـ7 آخرين بـ«التخابر مع داعش» الإعدام لـ3 متهمين والمؤبد والمشدد لـ7 آخرين بـ«التخابر مع داعش»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا، كما قضت بمعاقبة 3 آخرين بالسجن المؤبد و4 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا في اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

كانت المحكمة الجلسة السابقة قد أحالت أوراق 3 متهمين للمفتى لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

كان النائب العام قد أحال 10 متهمين بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع، التابعة لها بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، ووقعت الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

المصرى اليوم

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