العبد العالي في مؤتمر "كورونا": المؤشرات الوبائية تواصل الانخفاض ولله الحمد

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قال: الدراسات أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد 19

أكد متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم أن المؤشرات الوبائية تواصل الانخفاض ولله الحمد، ومن المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: هناك دراسات علمية أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد-19 والحد من كوفيد طويل الأمد.

وتابع: بلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.