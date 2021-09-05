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للبيع .. "إتقان العقارية" تسوّق عمائر الصانع كمنتج تجاري بشريان التجارة بالرياض

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للبيع .. "إتقان العقارية" تسوّق عمائر الصانع كمنتج تجاري بشريان التجارة بالرياض للبيع .. "إتقان العقارية" تسوّق عمائر الصانع كمنتج تجاري بشريان التجارة بالرياض
بالبطحاء وقيمتها التأجيرية تقارب 6 ملايين وتتميز بتنوع الاستثمار

للبيع ..

بدأت شركة "إتقان العقارية" بحملتها التسويقية لبيع "عمائر الصانع" كفرصة للمستثمرين في بحي البطحاء أقدم منطقة تجارية بالعاصمة الرياض الواقعة على قطعتين، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ2.808.58 متر مربع، ويبلغ مسطح البناء 20.403 متر مربع، الذي تقام فيه شقق ومحلات ومستودعات بشريان التجارة النابض بوسط الرياض.

وأكدت شركة "إتقان العقارية" أن عمائر الصانع تعتبر من العمائر ذات العوائد المجدية والمغرية للمستثمرين والمميزة بموقعها الاستراتيجي بوسط منطقة التجارة ومحط أنظار المستثمرين والمرتادين طوال العام، وتقدر قيمتها التأجيرية الحالية بـ 5.809.644 ريالاً سنوياً وفي حال اكتمال القيمة التأجيرية سيكون إيجارها 6.256.244 ريالاً.

وتحوي عمائر الصانع البالغ عمر بنائها 45 عاماً على 190 شقة و37 معرضاً تجارياً و10 مستودعات و4 فلل و2 ملحق و31 موقفاً للسيارات، وتتميز بجمال تصميمها وتألقها على طريق البطحاء العام القلب التجاري النابض بالعاصمة، وتتنوع استخداماتها وقابلة للتطوير وارتفاع مستوى الدخل فيها بحسب الاستخدامات.

وأهابت شركة "إتقان العقارية" بالمستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و(0539962000) أو الجوال(0500106030)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي للشركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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