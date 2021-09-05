أخبار عاجلة

عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11335.92 نقطة

Print
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11335.92 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11335.92 نقطة
تداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11335.92 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعاً 16.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11335.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وزجاج، وباتك، وعذيب للاتصالات، والأصيل الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: باعظيم، ووقت اللياقة، وسايكو، وبوبا العربية، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.36% و 2.78%.

وجاءت أسهم شركات: زجاج، والإنماء، ودار الأركان، وباتك، ومجموعة فتيحي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات: زجاج، والشرقية للتنمية، ومهارة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 508.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25427.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 2764 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر