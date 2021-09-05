محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية في بلبيس

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على سرعة الإنتهاء من إجراءات ترفيق المنطقة الصناعية ببلبيس من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء ،لخلق مناخ جاذب للإستثمار وتحسين بيئة العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب ليحيوا حياة كريمة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام ،واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد السيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والمهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة سلوي صبحي وكيلة وزارة الإسكان، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبدالله مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والمهندسة أميرة عبيد مديرة مكتب الإستثمار، وهاني السيد مدير إدارة الشؤون القانونية، وممثلي هيئة الإستثمار والتنمية الصناعية.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المستثمرين الذين لم يتقدموا للاشتراك في خدمة الصرف الصحي ،للحفاظ على البيئة وللاستفادة من التيسيرات التي قدمتها المحافظة بدفع مقدم 25 % على أن تسدد الأقساط المتبقية على مدار عامين .

ناقش الإجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع، لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام، مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً خاصاً بالإستثمار، وتسعي لتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة أمامهم، لإقامة مشروعات حقيقة للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.