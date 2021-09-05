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«ياحبيبي أنت نعمة».. حنان ترك تغازل زوجها بصورة رومانسية (صورة)

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«ياحبيبي أنت نعمة».. حنان ترك تغازل زوجها بصورة رومانسية (صورة) «ياحبيبي أنت نعمة».. حنان ترك تغازل زوجها بصورة رومانسية (صورة)

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نشرت الفنانة حنان ترك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، صورة رومانسية تجمعها بزوجها وكتبت عليها عبارات رومانسية، ولم يكن ذلك الظهور الأول لها ولزوجها بل ظهروا كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت على الصورة، قائلة :«لم تكن انتقاء ياحبيبي انت نعمة».

حنان ترك و زوجها

وفور نشر الصورة، انهالت التعليقات من نجوم ونجمات الفن متمنين لهما السعادة الدائمة، فعلقت الفنانة مي كساب قائلة: «ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.. ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض حبيبة قلبي»، وكتب الفنانة زينة: «وحشتوني أوي، ربنا يسعدكم يارب».

وفي سياق متصل قامت الفنانة منه شلبي منذ فترة بنشر منشوراً للفنانة حنان ترك وكتبت قائلة، «انتي وحشتينا»، حيث ظن الجمهور والمتابعين أن الفنانة حنان ترك ستعود قريباً للفن والشاشات المصرية مرة أخرى بعد غياباً كبيراً عن الفن.

وسبق أن أعلنت ترك اعتزالها الفن رسميا في أغسطس 2012، قائلة في حينه: «قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها»، مضيفة أن «أخت تريز» هو المسلسل الأخير لها في عالم التمثيل.

المصرى اليوم

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