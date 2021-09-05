أوقاف المنيا: «قيمة الاحترام» موضوع خطبة الجمعة المقبل

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أعلن الشيح سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، موضوع خطبة الجمعة القادمة 10 /9 / 2021م تحت عنوان: «قيمة الاحترام»، مطالبا الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة. مؤكدا ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

ولقراءة خطبة الجمعة كما يلي:

جمهورية مصر العربية 2 صفر 1442 هــ

وزارة الأوقاف 10 سبتمبر 2021م

قيمة الاحترام

الحمد لله رب العالمين القائلِ في كتابهِ الكريمٍ: (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ)، وأشهدُ أن لا الهَ إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أن سيدنَا محمدًا عبدُه ورسولُه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلي آله وصحبِه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد :

فإنًّ التمسكَ بالأخلاقِ الفاضلةِ والقيمِ النبيلةِ مِن أهمِّ ركائزِ قيامِ الدولِ والحضارات، ولا يمكنُ أنْ تبني الحضاراتُ بناءً سديدًا وتستقرَ وتتفوقَ على غيرِها إلا إذا قامتْ على الأخلاقِ والقيمِ، حيث يقولُ تعالي: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ).

وإنما تتماسكُ المجتمعاتُ وتتآلفُ ويَقْوَي رباطُها من خلالِ احترامِها لقيمِها، وامتثالِها لها:

ولله درُّ القائل:

وَإِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ

فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا

ولا شكَّ أنَّ قيمةَ الاحترامِ من أهمِّ هذه القيمِ الإنسانيةِ النبيلةِ التي دعا إليها الإسلامُ والتي يتمني كلُّ إنسانٍ أنْ ينتسبَ إليها أو يوصفَ بها، ولقد دعا دينُنا الحنيفُ إلى التحلِّي بهذه القيمةِ في جميعِ صورِهَا.

ومنها: احترامُ الذاتِ

بأن يرعي الإنسانُ مروءَتَه، ويصونَ نفسَهُ عن فعلِ ما يُعابُ به أو يُذَّم، فيجتنبَ مواطنَ الريبةِ والتهمةِ حيثُ يقولٌ نبيُنَا ﷺ (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ)،ويقولُ ﷺ: }لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، أو يَتَعَرَّضَ لِمَا لاَ يُطِيقُ{، ويقولُ القاضي الجرجانيُّ:

وَمَا زِلْتُ مُنْحَازًا بِعِرْضِيَ جَانِبًا * مِنَ الذُّلِّ أَعْتَدُّ الصِّيَانَةَ مَغْنَمَا