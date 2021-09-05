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مشاجرة بين بيكيه ومصور صحفي بسبب شاكيرا.. تعرف على تفاصيلها

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مشاجرة بين بيكيه ومصور صحفي بسبب شاكيرا.. تعرف على تفاصيلها مشاجرة بين بيكيه ومصور صحفي بسبب شاكيرا.. تعرف على تفاصيلها

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عاد نجم نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، لتصدر المشهد في الكرة الإسبانية والعالمية من جديد اليوم الأحد، بعدما تورط في مشاجرة مع أحد المصورين الصحافيين في وجود صديقته المغنية الكولومبية العالمية شاكيرا.

وانتقدت تقارير إسباينة اليوم الأحد، ما بدر من نجم نادي برشلونة ودخوله في شجار مع المصور الصحفي.

ووفقا لما تم الكشف عنه فقد تشاجر جيرارد بيكيه مع مصور صحفي تابع لجريدة «إل ديارو مونتانيس» الإسبانية، حيث بدأت الشرارة بمحاولة المصور التقاط صور له مع شاكيرا على الشاطيء، بينما كان بيكيه يمارس ركوب الأمواج، التي يعشقها ويمارسها من وقت لآخر في وقت فراغه.

شاكيرا
بيكيه وشاكيرا

وعقب مشاهدة بيكيه للمصور طلب منه أن يقوم بحذف الصورة من الكاميرا، ولكن المصور رفض وقام بنشرها في اليوم التالي في صحيفته مباشرة.

الجدير بالذكر أن رياضة ركوب الأمواج يواجه بسببها جيرارد بيكيه انتقادات بشكل مستمر من مسؤولي وجماهير نادي برشلونة.

المصرى اليوم

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