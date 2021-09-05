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ظهرت الفنانة روبي في حفلها الخاص، أمس بالساحل الشمالي بفستان أسود وكالعادة حمست الموجودين بأغانيها ورقصاتها،

وفاجأت جمهورها ومتابعيها، بظهورالفنانة دينا الشربيني التي كانت ترتدي فستاناً أحمر وشاركت روبي الغناء والرقص أثناء إحيائها الحفلة، حيث قامت دينا الشربيني بالرقص على أغنية «قلبي بلاستيك»، والمعروفة بـ «باي باي حبيبي باي باي» على المسرح.

الجدير بالذكر أن المطربة روبي طرحت عدد من الأغاني من ألبومها الجديد حيث قامت بطرح أول أغانيها وهى حته تانية والتي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع السوشيال ميديا وحققت حتى الآن 116 مليون مشاهدة على يوتيوب، وطرحت الأغنية الثانية قلبي بلاستيك والتي وصلت إلى 18 مليون مشاهدة خلال 3 أشهر من طرحها.

ومن ثم طرحت الأغنية الثالثة وهى أبوك وأمك والتي حققت خلال شهر من طرحها على يوتيوب 1.8 مليون مشاهدة، وكانت أخر أغنية قامت بطرحها هي أغنية لازقة خفاش والتي حققت خلال أسبوع من طرحها على القناة الرسمية على يوتيوب 672 ألف مشاهدة.

وبعيدًا عن نجاح أغاني روبي التي طرحتها في 2021، يعرض لها في الوقت الحالي مسلسل يحمل اسم «شقة ستة» عبر منصة «شاهد VIP». ويقع ضمن إطار مسلسلات الرعب والإثارة والتشويق.