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محافظ مطروح يوافق على فتح فصل إعدادى بسملا

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محافظ مطروح يوافق على فتح فصل إعدادى بسملا محافظ مطروح يوافق على فتح فصل إعدادى بسملا

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وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على فتح فصل إعدادي ملحق بمدرسة سملا الابتدائية هذا العام تيسيرا على الطلاب وأولياء امورهم لحين الانتهاء من انشاء مبنى مستقل للمرحلة الاعدادية بالمنطقة.

وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انه إستجابة لرغبة أولياء أمور أهالى قرية سملا بفتح فصل إعدادي منعا لتسرب الطلاب من التعليم ولخدمة أهالي المنطقة. المحيطة بالمدرسة ذات الكثافة السكانية ،كما تم دراسة الفراغات الموجودة بالمدرسة وموافقة هيئة الأبنية التعليمية على فتح الفصل لحين الانتهاء من دراسة التوسع بالمدرسة وتحويلها إلى تعليم أساسى لخدمة أهالى المنطقة والتيسير عليهم.

المصرى اليوم

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