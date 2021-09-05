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أمن المنافذ يواجه جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

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أمن المنافذ يواجه جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية أمن المنافذ يواجه جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبطت قضية تهريب واحدة، وضبطت قضية أخرى بمجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص والدوائية المخدرة، فضلاً عن تنفيذ 207 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أما بمجال الأمن العام، فضبطت 32 قضية، إضافة إلى 1816 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط قضية واحدة تخص مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

اُتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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