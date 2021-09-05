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وزير الرياضة يهنئ «ستريت وورك أوت» بتأهل «جمال» لمنافسات التوب 4 ببطولة العالم

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وزير الرياضة يهنئ «ستريت وورك أوت» بتأهل «جمال» لمنافسات التوب 4 ببطولة العالم وزير الرياضة يهنئ «ستريت وورك أوت» بتأهل «جمال» لمنافسات التوب 4 ببطولة العالم

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أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا ببعثة منتخب لـ«ستريت وورك أوت»، والمشاركة ببطولة العالم بروسيا، لتهنئتهم بتأهل اللاعب اللاعب أحمد جمال إلى الجولة النهائية، ومنافسته على مركز من المراكز الأربعة الأولى.

وطالب الوزير «جمال» وباقي أفراد البعثة ببذل أقصي مجهود لتحقيق أفضل مراكز ممكنة.

وكان اللاعب أحمد جمال صعد إلى الجولة النهائية من فئة Strength صباح اليوم، ومن المقرر أن ينافس على أحد المراكز الأربعة الأوائل على مستوى العالم مساء اليوم.

وتضم البعثة 4 لاعبين هم مازن أحمد، وعبدالرحمن ممدوح، وأشرف عادل، وأحمد جمال السيد. وتتضمن البطولة 5 فئات مختلفة هي «MEN Freestyle»، و«WOMEN Freestyle»، و«MEN Strength»، و«WOMEN Strength»، و«MEN Power».

ويشارك اللاعبان مازن أحمد وعبدالرحمن ممدوح في فئة «MEN Freestyle»، بينما يشارك اللاعب أشرف عادل في فئة «MEN Power»، ويشارك اللاعب أحمد جمال في فئة «MEN Strength».

المصرى اليوم

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