حقائق وأرقام تهمك قبل موقعة «السوبر كلاسيكو» بين البرازيل والأرجنتين

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تعود أكبر منافسة في كرة القدم الدولية للمرة الثانية خلال شهرين فقط، حيث تستضيف البرازيل الأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

العملاقان من أمريكا الجنوبية يواجهان للمرة الأولى منذ التقيا في نهائي كوبا أمريكا 2021. حصلت الأرجنتين على لقب كوبا أمريكا كأول لها للبلاد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود بفضل هدف نجمه أنخيل دي ماريا.

ويحل المنتخب الأرجنتيني ضيفا ثقيلاً على البرازيل، وذلك في المباراة التي ستقام اليوم الأحد بملعب أرينا كورينثيانز، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

أخفقت البرازيل في تحقيق انتصار آخر في كأس كوبا أمريكا هذا العام وستريد تعويض ذلك في مباراة الأحد. فاز السيليساو بجميع مباريات التأهل حتى الآن وسيحتاج إلى أن يكون في أفضل حالاته في هذه المباراة.

على الجانب الآخر، قامت الأرجنتين ببناء منتخب ممتاز بقيادة ليونيل سكالوني خلال العام الماضي وحققت فوزًا تاريخيًا في كأس كوبا أمريكا في وقت سابق من هذا العام. ويحتل راقصو التانجو المركز الثاني في جدول التصفيات ولديهم نقطة لإثباتها في هذه المباراة.

البرازيل لديها سجل تاريخي جيد إلى حد ما ضد الأرجنتين، حيث فازت في 46 مباراة من إجمالي 112 مباراة لعبت بين المنتخبين.

حققت الأرجنتين 41 انتصارا ضد البرازيل وهي قادرة تمامًا على تحقيق انتصارها في مباراة الأحد.

وكان اللقاء السابق بين الخصمين التقليديين في أمريكا الجنوبية قد وقع في نهائي كوبا أمريكا في يوليو الماضي، وانتهى بفوز الأرجنتين 1-0. اشتهر أنخيل دي ماريا بتسجيل هدف الفوز في ذلك اليوم وسيرغب في تكرار الأمر ذاته في هذه المباراة.

مبارة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا - صورة أرشيفية

البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 5- 9 -2021 (لحظة بلحظة)

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

أنهى أنخيل دي ماريا أزمة الأرجنتين التي استمرت 28 عامًا في الألقاب هذا الصيف عندما سجل هدف الفوز ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا. سيتطلع منتخب الألبيسيليستي الآن إلى كأس العالم العام المقبل- وهي جائزة لم يفوزوا بها منذ عام 1986.

سجل ليونيل ميسي 76 هدفًا للأرجنتين وهو على بعد هدف واحد فقط من مُعادلة بيليه الأسطورية البالغة 77 هدفًا. سجل نجم برشلونة السابق خمسة أهداف في آخر ستة مباريات له ضد البرازيل وسيرغب في إضافة أخرى إلى رصيده التهديفي.

سجل نيمار 68 هدفًا للبرازيل حتى الآن، ومن المُحتمل أن ينهي مسيرته كأكثر هداف لها. سجل جناح باريس سان جيرمان ثلاثة أهداف فقط في 11 مباراة ضد الأرجنتين، ولديه نقطة لإثباتها في هذه المباراة.

في حين أن البرازيل قد تتمتع بميزة في المقارنة الشاملة وجهاً لوجه، كانت الأرجنتين قوة مهيمنة في المباريات الرسمية وفازت في 20 من أصل 50 مباراة لعبت بين المنتخبين، مقابل 18 انتصارًا للبرازيل.