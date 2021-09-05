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الأردن يستضيف اجتماعاً رباعياً لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان

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الأردن يستضيف اجتماعاً رباعياً لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان الأردن يستضيف اجتماعاً رباعياً لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان
واشنطن أجرت محادثات مع القاهرة وعمان لتسريع العملية

الأردن يستضيف اجتماعاً رباعياً لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان

يستضيف الأردن اجتماعا لوزراء الطاقة في ولبنان والنظام السوري، الأربعاء المقبل؛ لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان لأغراض توليد الكهرباء.

وأجرت الولايات المتحدة محادثات مع مصر والأردن بشأن خطة للتخفيف من أزمة الطاقة في لبنان، تشمل استخدام الغاز المصري في توليد الكهرباء في الأردن ثم نقلها عبر سوريا.

وسيكون الاجتماع المرتقب الأول من نوعه بعدما وافق النظام السوري أمس على طلب لبنان السماح بمرور الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر الأراضي السورية، في أول زيارة لوفد وزاري لبناني رفيع المستوى لسوريا منذ اندلاع النزاع فيها قبل عشر سنوات.

ويفترض نقل الغاز من الحدود الأردنية جنوبًا إلى وسط سوريا ومنها إلى محطة لقياس الكمية قرب الحدود اللبنانية السورية ثم إلى لبنان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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