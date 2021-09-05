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للمرة الثانية، تتعرض الفنانة مها أحمد لأنتقادات وتعليقات ساخرة من قبل الجمهور، بسبب رقصها بحفل الفنان أحمد سعد الذي أقامه يوم الجمعة الماضية في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، متمنية أن تعمل معه في الغناء .

وظهرت «مها»، من خلال فيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وهى ترقص وتغني وعلقت مها أحمد على ذلك الفيديو وكتبت قائلة: «إيه رأيكم اخس خمسة كيلو كمان ولا كده كويس.. اديني روحت حفلة احمد سعد يارب يااحمد تشغلني معاك وتخليني اغني».

وتابعت :«اقسم بالله صوتك عالمي وكل الناس اتبسطت جدا ما شاء الله صوت ومزيكا وكلمات ربنا يحميك».

وفور نشر الفيديو، غضب متابعيها الذين شنوا هجومًا واسعًا عليها منتقدين تصرفاتها، فكتب أحدهم: «فيه ستات لما بتكبر تتجن وتبقى مراهقة بزيادة.. الله يهديكي»، وعلق الآخر: «عشان مبتشتغلش فقالت تطلع تريند بالرقص وقلة الأدب».. «احترمي سنك ونفسك باين عليكي بتغيظي وتكيدي في حد».

جدير بالذكر أن الفنانة مها أحمد تعرضت للإنتقاد من قبل المتابعين والجمهور بسبب ظهورها في فيديو من خلال حفلة للفنان محمد رمضان مع أبنها وكانت ترقص وتغني، برغم أنها لم تحضر جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وتحججت بأنها لم تأتي الجنازة بسبب مرضها وعدم قدرتها على المشي.